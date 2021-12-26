В Петербурге растет суточная смертность от COVID-19

Показатель суточной смертности от коронавируса в Петербурге вновь превысил отметку в 60 человек, гласят данные оперативного штаба.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 64 человека. Днем ранее стало известно о 52 жителях Северной столицы, погибших от коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии, болезнь унесла жизни 27 745 петербуржцев.

В городе также выявлено 1 851 новые пациентов с коронавирусом за сутки. Общее число заболевших COVID-19 в городе на Неве составило 843 685 человек за все время пандемии.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов пытался убедить главу Роспотребнадзора Анну Попову, что ситуация с коронавирусом в городе находится под контролем. Однако статистика показывает обратное.