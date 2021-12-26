Президент России Владимир Путин 23 декабря провел пресс-конференцию с участием журналистов. Однако украинская сторона проявила якобы безразличие к мероприятию.

Журналисты «ПолитЭксперта» проанализировали реакцию украинских СМИ на большую пресс-конференцию. Некоторые издания вообще не написали о мероприятии. В качестве примера журналисты привели главную газету-рупор Верховной рады и сайт министерства иностранных дел. Администрация президента Украины также сделала вид, что ничего не произошло.

Однако украинские дипломаты все же прокомментировали пресс-конференцию. Представитель МИД Украины Олег Николенко дал интервью местному изданию, в котором отреагировал на слова Путина о готовящейся Киевом военной операции в Донбассе.

«Заявление президента России о якобы подготовке Украиной «военной операции» в Донбассе не соответствует действительности», — сказал дипломат.

Авторы отметили, что молчание украинских СМИ о судьбоносном мероприятии может быть связано с отсутствием инструкций со стороны Запада. Вполне вероятно, что кураторы украинских властей оказались в растерянности от такого подхода Путина. Ситуация еще раз демонстрирует «марионеточность» Киева и его зависимость от Соединенных Штатов.