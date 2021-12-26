The Daily Telegraph: британский фрегат прибыл в Северное море для слежки за кораблями ВМФ РФ

Фрегат HMS Westminster Военно-морских сил Великобритании находится в Северном море вблизи Шетландских островов. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники.

В публикации говорится, что британский фрегат прибыл в эту зону, чтобы отследить предполагаемый переход кораблей Северного флота РФ на военно-морскую базу в Североморске. По данным издания, HMS Westminster переведен «в состояние повышенной боеготовности».

Кроме того, экипаж британского корабля в случае необходимости будет использовать систему гидрофонов для прослушивания подводных лодок ВМФ РФ.

Ранее газета сообщала, что две атомные подлодки покинули базу ВМС Британии Фаслейн в Шотландии, чтобы провести отработку различных маневров. То есть Лондон в новогодние праздники отправил на выполнение боевых задач три корабля.