Действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к полномасштабному конфликту в Донбассе из-за отсутствия управленческого опыта у главы государства, сказано в статье The New York Times.

Журналист Эндрю Крамер отметил, что в мире нарастает обеспокоенность неопытностью Зеленского, которая грозит ужасными последствиями.

«Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит серьезно ухудшить отношения между Россией и США», — отметил журналист Эндрю Крамер.

Эксперт также обратил внимание, что в окружении Зеленского находятся представители сферы развлечений, а не специалисты, которые понимают внутреннюю и внешнюю политику.

Как стало известно ранее, киевляне вышли на протесты из-за невыполненных обещаний Зеленского. Организатором протестного шествия выступил «Институт единства и социальной справедливости».