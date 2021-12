Медики из Университета Огайо нашли «подпольный» способ распространения вируса SARS-CoV-2

Вирус SARS-CoV-2 использует хитрые приемы, чтобы скрываться от иммунной системы, сообщают ученые из Университета штата Огайо в США.

Болезнь может распространяться от клетки к клетке, что придает ей большую «эффективность». Клетки-мишени фактически становятся донорами коронавирусной инфекции. В результате иммунитет практически не блокирует SARS-CoV-2.

«По сути, это подпольная форма передачи», — заявил ведущий автор исследования, профессор вирусологии Шан-Лу Лю.

По словам ученых, нейтрализующие антитела менее успешно борются против SARS-CoV-2, когда он распространяется по клеткам. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.