American Thinker: ЕС откажется от санкций против РФ даже в случае конфликта с Украиной

Страны Запада могут выступить против серьезных санкций в отношении России в случае пресловутого «вторжения РФ на Украину», уверен американский политолог Александр Марковский. Даже при таком сценарии Евросоюз вряд ли будет готов к обострению отношений с Москвой, опасаясь удара по собственной экономике, утверждает колумнист издания American Thinker, ведь ЕС по сей день энергетически зависим от российских ресурсов.

«В политическом плане [в случае вторжения РФ на Украину, — прим.ред.] будет много шума и осуждения, но ничего ощутимого. После аннексии Крыма Россию исключили из G8 и отстранили от участия в Совете Европы. Эти "суровые" наказания не стоили и песчинки с крымских пляжей», — подчеркнул Марковский.

По мнению эксперта, американский дипломат и «архитектор холодной войны» Джордж Кеннан был прав, предупредив в 1997 году руководство США о том, что расширение НАТО на Восток стало «самой роковой ошибкой американской политики» после окончания холодной войны. Кеннан также предсказывал усиление антизападных и милитаристских настроений в российском обществе и соответствующую внешнюю политику Москвы в тех направлениях, которые Вашингтону «решительно не нравятся».

Именно восточным расширением НАТО в прошлом вызвана сегодняшняя напряженная ситуация в отношениях Штатов и РФ. Президент Владимир Путин провел «красную черту по Украине» и ясно дал понять, что не допустит вступления соседней страны в Североатлантический альянс. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что организация продолжит и дальше привлекать другие государства.

«Если ситуация не изменится, у Москвы не будет иного выбора, кроме как вторгнуться в Украину. <…> В военном отношении президент Байден уже бросил Украину под автобус, когда исключил военное вмешательство НАТО. Но даже если Байден передумает, страны НАТО не идут ни в какое сравнение с российской армией. Если Путин отдаст приказ о вторжении, российские танки будут в Киеве менее чем через 24 часа», — отметил Марковский.

lenobl.ru / Пресс-служба правительства Ленинградской области

В том случае, если страны ЕС в ущерб собственной экономике все-таки начнут «душить» Россию санкциями даже в течение следующей сотни лет, это не изменит ситуацию и не ослабит решимость Москвы, считает публицист. Происходящее на Украине рассматривается российским руководством как «геополитическая проблема» первостепенного значения для национальной безопасности, а потому даже жесткие ограничения не смогут переубедить РФ.

Примечательно, что захват Украины Россией, о котором твердят западные политики и СМИ, властям РФ совсем не выгоден: соседнее государство будет эффективной «буферной зоной» до тех пор, пока остается независимым, уверен Марковский.

«По этой причине Россия сохранила бы независимость Украины. При таком сценарии НАТО не нападет на Россию без нарушения суверенитета Украины», — полагает американский политолог.

Отметим, что в Кремле не раз называли «безосновательными» слухи о якобы планируемом вторжении России на Украину.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление президента Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО. Подробнее — в нашей статье.