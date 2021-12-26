Живущие в Петербурге сибиряки пристыдили коммунальщиков за качество уборки снега

Переехавших в Петербург уроженцев Сибири возмутили плохое качество и низкая оперативность уборки снега и наледи на улицах Северной столицы.

Перебравшаяся в Петербург из Ханты-Мансийска около пяти лет назад Ирина М. сообщила Федеральному агентству новостей, что возмущена качеством уборки в городе на Неве. В Сибири улицы чистят от снега и гололеда оперативно, отметила девушка.

Процесс уборки снега в ее родном городе «отработан до мелочей». Это делают только ночью или ранним утром. Власти, дорожные службы и коммунальщики успевают сделать все, чтобы жителям было комфортно, уточнила собеседница агентства.

«В Петербурге все иначе, и мне стыдно за коммунальщиков. А народ пытается выживать в заваленном кучами снега городе», — заключила Ирина М..

В Красноярске снегоуборочная техника работает почти круглосуточно, сообщила агентству уроженка города Евгения Ш. Уборка, по ее словам, проводится не только в центре.

Местная мэрия слышит горожан и реагирует на жалобы, добавила девушка. Полтора года назад она получила легкую травму, поскользнувшись из-за наледи на ступеньках во время спуска к пешеходному переходу.

«Обратилась в администрацию, и эту проблему устранили: сейчас на каждой ступеньке есть эти резинки, можно спускаться спокойно», — заключила Евгения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов еще осенью заявлял о готовности города к зиме. Однако сложившаяся в Северной столицы в декабре ситуация говорит об обратном.