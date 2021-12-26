Американский военный Шмек: Байден мог бы лучше выполнять свою работу

Военнослужащий США Джаред Шмек, который обратился к американскому президенту Джо Байдену с оскорбительным лозунгом «Вперед, Брэндон», считает произошедшее шуткой. Об этом сообщили журналисты The Oregonian.

В свое оправдание силовик отметил, что главе Соединенных Штатов следует лучше работать.

«Я ничего не имею против Байдена, однако я расстроен, так как считаю, что он мог бы выполнять свою работу лучше», — сказал мужчина.

Джаред Шмек добавил, что с момента оскорбления Байдена ему начали поступать звонки с угрозами, хотя сам военнослужащий просто «воспользовался свободой слова».

Как стало известно ранее, более половины американцев не одобряют работу Байдена на посту президента. Об этом свидетельствуют данные опроса PBS.