Компания «Газпром» не бронировала мощности трубопровода «Ямал — Европа» на 26 декабря

Российская компания «Газпром» в рамках дополнительной сессии аукциона снова не стала бронировать на 26 декабря мощности трубопровода «Ямал — Европа» для доставки голубого топлива через Польшу. Об этом свидетельствуют данные ресурса GSA Platform.

«Газпром» в некоторые дни заказывал мощности не на регулярной сессии, которая заканчивается в 19:00 по Москве, а на дополнительной — завершается в 4:30, и применял краткосрочное внутрисуточное бронирование на несколько часов.

При этом предложение на субботу в рамках допсессии снова осталось невостребованным. Мощности предлагались на входе в польский участок трубопровода, который является для российской газовой компании одним из основных направлений доставки голубого топлива на территорию Европы.

Компания продолжила снижать бронирование мощностей трубопровода с прошлой недели. «Газпром» на 17 декабря выкупил 27 млн кубометров, на 18 декабря — 5,2 млн, 19 декабря — 4,2 млн, на 20 декабря — 3,8 млн.