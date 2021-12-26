Кулеба отметил превосходство армии России над Украиной в Азовском море

Россия доминирует над Украиной в Азовском море с точки зрения безопасности. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Со слов Кулебы, Москва использует Азов «как театр военных действий», пишет The Washington Post. Глава ведомства подчеркивает, что в случае военного конфликта Россия якобы будет активно использовать этот фактор для давления на города, которые расположены на юге Украины.

В последнее время западные СМИ стали больше писать об угрозе «российского вторжения» на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает вооруженные силы страны в пределах своей территории, никому не угрожая.