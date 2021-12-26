Евросоюз потребовал от России 290 млрд евро за политику импортозамещения

Европейский союз обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), в которой потребовал от России 290 млрд евро из-за политики импортозамещения.

Брюссель заявил, что Москва «дискриминировала» европейские товары своим курсом на импортозамещение. ВТО сообщила, что рассмотрит спор, который может стать одним из крупнейших по возмещению.

Претензии со стороны европейских стран заключаются в трех пунктах. Во-первых, отмечается «дискриминационная оценка заявок на госзакупки», так как российские компании якобы подают заявки на участие в тендерах по стоимости, заниженной на 15-30%.

Во-вторых, российские предприятия, желающие закупить продукцию машиностроения за границей, должны получить на это разрешение. Однако для отечественной продукции такой необходимости нет. Кроме того, в Евросоюзе также отметили, что требование о 90% российской продукции в национальных квотах при госзакупках является несправедливым.

Ранее стало известно, что США также обвинили Россию в нарушении норм ВТО по импортозамещению. Об этом заявила торговый представитель США Кэтрин Тай. В Кремле отмечали, что именно санкционная политика Запада привела к импортозамещению в России.