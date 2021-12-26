Американский дипломат Волкер: США должны ввести против России незамедлительные санкции

«Вымогательские требования» России могут остановить незамедлительные санкции. Западу и США нужно поменять стратегию и вводить ограничения с условием, что они будут сняты, когда Москва откажется от «агрессии».

До этих пор Вашингтон и его союзники накладывали экономические ограничения на Москву только после того, как она якобы «сделала что-то плохое», считает экс-спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. Последовательность следует в корне изменить, написал он на сайте Центра анализа европейской политики.

«Тенденция должна поменяться — Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации», — отметил дипломат.

Такие меры помогут ликвидировать «российскую угрозу» в адрес Украины. В последнее время западные СМИ стали активно распространять сообщения о возможном нападении. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал эти заявления и подчеркнул, что перемещения войск внутри своей территории не должны никого волновать, и они не несут никакой опасности для других стран.