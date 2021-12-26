Депутат Делягин предсказал нападение Украины на Крым

Киев в случае вторжения в Россию способен пойти на нескольким маршрутам, включая крымский. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы Михаил Делягин.

Существует реальная угроза нападения Украины на Россию, заявил депутат. По словам Делягина, украинцев готовят к этому. Парламентарий подчеркнул, что дела на Украине обстоят плохо, чтобы держать население в подчинении. Поэтому, по мнению депутата, война является единственным способом дальнейшего развития событий.

По словам Делягина, Россия войдет в зону риска в начале февраля и пробудет там до конца марта. Киев может начать вторжение с Крыма, Ростова-на-Дону, Белгорода или Брянска, предположил депутат.