Anadolu: Столтенберг решил провести Совет Россия — НАТО 12 января

Заседание Совета Россия — НАТО может пройти 12 января. Соответствующей информацией поделилось турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в Альянсе.

Этот день установил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который выступает по совместительству председателем Совета, сообщили собеседники агентства.

Собеседник газеты уточнил, что Альянс контактирует с Москвой по этому вопросу. Турецкое издание отметило, что на 12 января также запланировано заседание начальников генштабов стран-участниц НАТО в Брюсселе.

Москва недавно поделилась проектами соглашения с Вашингтоном и договора с натовскими членами. В них включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении вооружения средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга.