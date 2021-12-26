American Thinker: Россия захватит Украину меньше чем за сутки в случае войны

России понадобится меньше суток для захвата Киева в случае военного конфликта, считают журналисты издания American Thinker.

Для России возможное начало боевых действий «не сопряжено с особыми рисками ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом плане», подчеркнул автор материала.

«Российские танки войдут в Киев менее чем через сутки», — пишет издание.

Напряженная политическая ситуация современности является следствием расширения НАТО на восток после завершения холодной войны. Эти действия были ошибкой. По мнению авторов, боевое столкновение может случиться при попытках Североатлантического альянса включить Украину в состав организации.

Западные СМИ активно распространяют сообщения об «угрозе» российского вторжения на Украину из-за якобы наращивания численности войск на границе между странами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль перемещает вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, эти действия никому не угрожают.