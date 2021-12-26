Украинский депутат заявил о старте в Киеве процесса «возвращения» Кубани

Украинское правительство якобы начало процесс «возвращения» Кубани в состав государства. Соответствующим заявлением поделился украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

Депутат Верховной рады в собственном Telegram-канале подчеркнул, что Киев якобы начинает процедуру «возвращения» Кубани в состав Украины маленькими, но уверенными шагами. По словам Гончаренко, он призвал Раду сделать 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинских жителей Кубани.

Парламентарий до этого уже озвучивал собственные территориальные претензии в сторону Кремля. Ранее Гончаренко говорил, что Кубань — это якобы «этнические земли» Киева. Депутат Рады также рассказывал о планах по строительству «украинской Кубы» в Краснодарском крае.

По словам зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, члены Верховной рады собственными заявлениями отвлекают своих граждан от внутренних проблем.