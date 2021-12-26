Издание Reuters сообщило о разногласии Берлина и Вашингтона по Киеву

Немецкое правительство не разделяет уверенность Вашингтона в том, что Москва якобы готовиться к «вторжению» на Украину. Соответствующий материал подготовило издание Reuters со ссылкой на двух анонимных информаторов среди власти.

Источники во время беседы с изданием сообщили, что Германия больше, чем США, сомневается в том, что Россия в действительности якобы собирается «нападать» на Украину. По словам информатора, Берлин заинтересован в снижении напряженности.

Собеседник газеты также уточнил, что Германия нацелена на скорейшую реактивацию «нормандского формата», в котором должны принимать участие Москва, Берлин, Париж и Киев.

В последнее время стали чаще появляться статьи западных изданий и политиков об угрозе «вторжения» России на Украину. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает своих военных так, как считает нужным, и делает это в пределах собственных границ.