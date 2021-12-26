Новые сугробы после очередных осадков выросли в центре Петербурга

Аномальный холод и осадки принес Североатлантический циклон в Петербурге 25 декабря. Город в очередной раз завалило снегом.

Очередные осадки снова показали неспособность Смольного и губернатора Санкт-Петербурга организовать своевременную уборку. Автомобилисты стоят в пробках, а пешеходы вынуждены пробираться сквозь заваленные сугробами тротуары. Об этом сообщают «Невские новости».

Жители всех районов города столкнулись все с той же проблемой: некачественная уборка улиц. Коммунальщики тоже не облегчают жизнь петербуржцам, так как подходы к метро завалены снегом. Сугробы есть даже у вестибюля станции «Невский проспект».

Кроме того, под слоем снега скрывается опасный лед, на котором петербуржцы нередко получают травмы. Травмированные жители города ежедневно попадают в больницы. Команда губернатор Александра Беглова в очередной раз демонстрирует свою неспособность справиться с последствиями снегопада.