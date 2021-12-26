Клуб моряков-подводников начал разбор последствий обрушения потолка

Коммунальная авария на 5-ой линии Васильевского острова случилась в результате инцидента на трубопроводе с горячей водой. Происшествие произошло в начале недели, однако ремонт еще не завершили.

Клуб моряков-подводников начал разбирать последствия и подсчитывать ущерб, который способен достигнуть около миллиона рублей. По словам председателя петербургской организации Игоря Курдина, в помещении был сделан «приличный» ремонт при поддержке спонсоров и членов клуба, передает ФАН.

Курдин заявил, что проблемой всех полуподвалов являются периодические затопления. По его словам, 20 декабря случилась авария на трубопроводе во дворе дома. В результате этого вода добралась до клуба. Ее температура составляла 90 градусов, что привело к испарению. По итогу от пара пострадал потолок, линолеум и фанера. Даже появился грибок, добавил председатель клуба.

На территории Петербурга в последнее время возросло количество коммунальных аварий. Жители Северной столицы призывали власти города обратить на это внимание. Однако администрация во главе с губернатором Александром Бегловым игнорирует справедливые требования петербуржцев.