Сотрудник Василеостровской ТЭЦ опроверг информацию об аварии

Работник Василеостровской ТЭЦ опроверг информацию о происшествии на территории теплоэлектроцентрали в Санкт-Петербурге.

Сотрудник ТЭЦ подчеркнул, что видео с аварией на теплоэлектроцентрали не имеет отношения к петербургской станции. По предварительной информации, видео было снято очень давно, отметил работник. Он также подчеркнул, что в данный момент находится на смене и обстановка спокойная.

Пресс-центр Василеостровской ТЭЦ добавил, что на территории объекта отсутствуют какие-либо происшествия. По словам пресс-службы, все оборудование работает в штатном режиме.