Авария произошла на Василеостровской ТЭЦ в Петербурге

Авария случилась на Василеостровской ТЭЦ в Санкт-Петербурге. На территории электростанции присутствует несколько пожарных расчетов.

Очевидцы опубликовали видео ЧП в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Живем на Васильевском | Васильевский остров». По имеющейся информации, на место происшествия прибыла скорая помощь. Подробности ЧП пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.

Жители города уже неоднократно жаловались на прорывы трубопроводов, а также другие аварии. При этом Смольный во главе с губернатором Северной столицы Александром Бегловым продолжает уверять, что ситуация под контролем.