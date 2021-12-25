Путин и президент Египта ас-Сиси провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси пообщались по телефону. Соответствующее заявление сделали в Кремле.

Также сообщается, что главы государств обменялись поздравлениями в преддверии Нового года. Путин и ас-Сиси во время беседы отметили близость подходов России и Египта в отношении политического урегулирования в Ливии.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом пока не обсуждались. По его словам, сначала необходимо провести обсуждение гарантий по безопасности для РФ и НАТО.