Представители бизнеса раскритиковали решения Смольного по заполняемости кинотеатров

Главы крупных торговых центров Санкт-Петербурга попросили городского бизнес-омбудсмена Александра Абросимова помочь им донести до Смольного просьбу об отсрочке введения QR-кодов в ТЦ со 2 января на 1 февраля 2022 года.

Петербургские власти утвердили более 40 правовых актов. Некоторые из них предусматривают изменения ограничений для кинотеатров. Так, с 1 января наполняемость залов увеличили с 50% до 75%. Однако представители бизнеса скептически отнеслись к нововведениям, передают «Невские новости».

«Это просто яркая демонстрация имитации деятельности. Глобально нас это никаким образом не выручает не спасает, но зато правительство при деле, принимает решения. На самом деле, это решение-пустышка. Потому что все равно остается социальная дистанция, проверка QR-кодов, остается ограничение в работе по времени, согласование сеансов больше 40 человек и так далее», — заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Кроме того, QR-коды и прочие ограничения сохраняют финансовые трудности. Березин добавил, что решение Смольного о заполняемости залов кинотеатров «ни о чем», так как она зависит от социальной дистанции. Из-за требований городских властей кинотеатры терпят убытки.

Рестораторы тоже недовольны действиями Смольного. Точки общепита в новогоднюю ночь могут остаться без выручки из-за решения губернатора Санкт-Петерубрга Александра Беглова разрешить работать в ночь на 1 января, которое он озвучил в самый последний момент.