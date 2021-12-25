Sohu: Путин ответом об Украине лишил британскую журналистку дара речи

Президент России Владимир Путин лишил корреспондента британского телеканала Sky News дара речи ответом на ее вопрос про Украину во время его ежегодной пресс-конференции, рассказали аналитики китайского издания Sohu.

Британская журналистка задала российскому лидеру хитрый вопрос о том, может ли государство гарантировать отказ от нападения на Украину. Ответ Путина впечатлил аналитиков китайского Sohu, передает «ПолитРоссия». По его мнению, он не должен давать никаких гарантий и сам ожидает их получить от НАТО.

«В этом вопросе есть скрытая ловушка», — считают авторы издания.

Западные СМИ создают видимость того, что Российская Федерация якобы готовится вторгнуться на территорию Украины. По словам аналитиков китайского издания, вопрос британской журналистки был задан как раз для того, чтобы поддержать эту информационную волну. Они уточнили, что репортер Sky News хотела поставить Путина в неудобное положение.

«Если бы Путин ошибся в ответе, получилось бы, что он несет черный горшок на спине», — напомнили авторы Sohu китайскую народную мудрость.

Ранее политолог Андрей Манойло осудил желание украинской стороны вступить в ряды Североатлантического альянса несмотря ни на что. По словам эксперта, Киев хочет вступить в НАТО, даже если страну не примут, так как эта идея стала «голубой мечтой».