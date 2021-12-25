Песков заявил об отсутствии международных поездок в планах Путина до открытия Олимпиады-2022

Президент России Владимир Путин в планах на ближайшее время не имеет международных поездок, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, у главы государства не запланированы международные поездки до открытия Олимпиады в Пекине.

«До Пекина пока ничего не запланировано, эта первой будет поездка. Зато будут разные международные контакты у нас в России», — рассказал официальный представитель Кремля.

В целом это пока единственная запланированная международная поездка на 2022 год, заключил он.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Китае. Об этом он сообщил в телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину. Президент добавил, что они проведут переговоры после участия в церемонии открытия спортивного мероприятия.