Доктор Мясников заявил, что похмелье может представлять смертельную угрозу для пожилых

Похмелье может привести к смерти людей, входящих в группу риска, например, пожилых. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Медицинский специалист отметил, что человеку становится плохо, когда падает уровень алкоголя в крови. Подобный эффект может вызвать делирий — состояние с «30-процентной смертностью».

Мясников отметил, что единственным верным способом избавиться от похмелья является отказ от употребления спиртных напитков. Других волшебных средств, по словам медика, не существует.

«Надо просто не доводить до похмелья — это единственное, что вы можете сделать», — заявил он в в эфире телеканала «Россия 1»

Степень опьянения и способность человека преодолевать его последствия зависят от наличия в организме нейтрализующих алкоголь ферментов. Как рассказал сотрудник Европейской академии естественных наук, член-корреспондент РАЕН и врач-токсиколог Михаил Кутушов, похмелье может длиться от нескольких часов до нескольких суток.