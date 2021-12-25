Синоптик Шувалов защитил Петра I от обвинений петербургских чиновников в снежных сугробах

Петра I не стоит винить в том, что улицы Санкт-Петербурга утонули в снегу. Соответствующее заявление сделал синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в Москве и Вологде всегда выпадает больше снега, чем в Северной столице. Он подчеркнул, что именно поэтому ничего из ряда вон выходящего в местоположении города на Неве нет и Петр I не несет ответственности за недоброкачественную работу властей Санкт-Петербурга по уборке сугробов и снежных заносов. Об этом синоптик рассказал в ходе разговора с ФАН.

«Так что не в выборе места дело, а в выборе технологий и практики своевременной уборки снега с улиц. И в этом последнем факте нужно искать причину», — подытожил Шувалов.

Ранее сообщалось о том, что винить в некачественной уборке снега в Северной столице надо не власти города, а тех, кто его построил. Таким мнением поделился ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина Семен Михайловский в ходе прямой линии с губернатором Александром Бегловым.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.