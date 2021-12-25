Глава Северо-Уральского управления Ростехнадзора пострадал в ДТП на трассе Курган — Тюмень

Руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских попал в серьезную аварию на трассе Курган — Тюмень. В результате инцидента мужчину доставили в больницу с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой.

«Он выжил лишь благодаря оказанию первой помощи очевидцами аварии. После серии операций и нескольких дней в реанимации переведен в обычную палату, его состояние стабильно», — написал в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 декабря. Водитель Toyota Land Cruiser Prado спровоцировал столкновение во время выполнения маневра по обгону по встречной полосе. Чиновника пытался избежать аварии и съехал на обочину, но из-за заснеженной и скользкой дороги его авто перевернулся. Затем в боковую часть машины главы Северо-Уральского управления Ростехнадзора влетела Volvo.

Очевидцы страшного ДТП догнали виновника аварии, который попытался скрыться с места происшествия, и попросили его вернуться. Однако злоумышленник обманул всех, сел в машину и уехал. После этого местные жители вызвали бригаду скорой помощи.

На данный момент установлена личность виновника ДТП. Ведется дальнейшее расследование случившегося.