DPA: Меркель перед уходом заключила контракты оборонного экспорта на рекордную сумму

Крупнейшее немецкое информационное агентство DPA узнало о сюрпризе, который бывший канцлер Германии Ангела Меркель оставила своему преемнику буквально в последние дни своей каденции.

Речь идет о контрактах на поставку оружия. В 2021 году Берлин заключил рекордные сделки с внешними игроками на 9 миллиардов евро. Одной из ключевых стран-заказчиц стал Египет. Его доля в общей сумме составила 4,34 миллиарда евро.

Журналисты отмечают, что большая часть сделки была заключена бундестагом буквально в последние дни его работы в старом составе. До этого Каир получил одобрение на закупку оружия всего на 180 миллионов евро. Обычно правительство, которое находится в статусе исполняющего обязанности в переходный период, не заключает долгоиграющие контракты. Однако Меркель все равно пошла на этот шаг.

«Это тяжелое бремя для нового правительства (канцлера Германии Олафа. — Прим. ред.) Шольца», — говорится в материале.

Стоит отметить, что ожидания Меркель касательно победы ее партии на выборах не оправдались. Жители Германии проголосовали за социал-демократов. Таким образом новым канцлером стал Олаф Шольц.