Евросоюз мог ввести санкции против России из-за новых атомных подлодок — Стариков

Заявления о возможном введении новых санкций Евросоюза против России неслучайно совпали с началом масштабного строительства новых атомных подводных лодок, какого страна не видела «с советских времен», заявил публицист Николай Стариков.

Ранее 25 декабря главком Военно-морского флота Николай Евменов сообщил, что «атомные подводные крейсера стоят на защите нашей страны», а на 2022 год запланирован прием «огромного количества кораблей».

В тот же день американские СМИ написали о возобновлении Евросоюзом обсуждения новых санкций против России: к единому мнению страны пока не пришли. По данным The Washington Post, ЕС угрожает принять новые ограничения в случае «военного вторжения» РФ на Украину. Стариков уверен, что два события явно взаимосвязаны.

«По его [Евменова] оценкам, таких объемов закладки, строительства и приемки [субмарин] не было с советских времен, с 1991 года. Ну, как тут не заявить, что в России нет демократии. Что она опасна, что надо вводить санкции», — отметил публицист в Telegram.

Ранее президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу жестко предупредили США и страны НАТО «ракетным» посланием. Подробнее — в нашей статье.