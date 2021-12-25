Ворвавшегося на праздник к королеве Великобритании вооруженного мужчину задержали

Британская полиция задержала вооруженного мужчину, проникшего на территорию Виндзорского замка, где в настоящее время отмечает Рождество королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщается на сайте полиции страны.

«Мужчина был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием. В настоящее время он остается под стражей», — заявили сотрудники полиции.

Имя нападавшего не разглашается. Несмотря на то, что злоумышленник проник на территорию замка, ему не удалось попасть ни в одну из построек резиденции. Члены королевской семьи о происшествии уже проинформированы, их жизни ничего не угрожает.