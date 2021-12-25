Глава ХМАО Комарова обязала продавцов показывать QR-коды посетителям магазинов

Работники магазинов в Ханты-Мансийском автономном округе теперь должны показывать свои QR-коды о вакцинации против коронавируса посетителям по первому требованию.

Соответствующее постановление подписала глава региона Наталья Комарова. Документ опубликован на официальном сайте местного правительства.

«Граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, обязаны предъявлять двухмерный штриховый код, подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенного заболевания по первой просьбе покупателей», — сказано в постановлении.

Власти России планируют ввести QR-коды по всей стране с 1 февраля 2022 года. В частности, пропуска могут стать обязательными в заведениях общепита и непродовольственных магазинах.