Королева Елизавета II вспомнила о покойном супруге в рождественском обращении

Королева Великобритании Елизавета II в рождественском обращении поделилась переживаниями из-за смерти принца Филиппа. Кроме этого, монарх обратила внимание на важность сохранения семейных традиций.

Елизавета II надеется, что 70-летие нахождения ее на престоле, которое будет отмечаться в грядущем году, даст возможность людям насладиться чувством единения и с уверенностью смотреть в будущее.

Примечательно, что монарх впервые за долгие годы отметит рождественские праздники без принца Филиппа. Поддержать королеву приедут сын Чарльз с супругой и принц Уильям с Кейт Миддлтон и детьми.

Принц Филипп скончался весной этого года на 100-м году жизни. Незадолго до смерти член королевской династии перенес сложную операцию на сердце.