Песков пошутил, что в домашних условиях превращается в строгого критика

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков в домашних условиях не допускает никакого снисхождения. Об этом рассказал сам представитель Кремля.

Песков в шутку рассказал, что не дает супруге никаких поблажек. Об этом пресс-секретарь президента России сообщил перед премьерой грандиозного шоу двукратной чемпионки мира — и по совместительству его жены — Татьяны Навки «Лебединое озеро».

«Не знаю, что будет. Надеюсь, что мне понравится. Если не понравится, я буду критиковать. Я дома строгий критик», — отметил Песков, улыбаясь.

Также представитель Кремля добавил, что волнуется за Навку и переживает, а также держит кулаки, чтобы все прошло хорошо.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретит Новый год в компании родных и близких. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.