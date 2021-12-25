Градозащитники жалуются на «пересоленные» улицы в центре Петербурга

Комитет защиты Петербурга возмутился обильным количеством соли, используемой для обработки Гатчинской улицы.

Один из пользователей Сети опубликовал на официальной странице комитета во «ВКонтакте» пост с заявлением, в котором обратил внимание на проблему уборки снега на дорогах. Речь в этот раз зашла о Гатчинской улице, которая находится между станциями метро «Чкаловская» и «Петроградская».

В публикации градозащитник сделал акцент на излишнем количестве соли, используемой для обработки дорог. По его словам, каша из снега и соли после наступления морозов превратится в ледяные гребни, ходить по которым для жителей станет настоящим «приключением».

«И каждый день "под чутким руководством" губернатора с лопатой улицу безнаказанно обильно посыпают солью, превращая во вредную для всего кашу под ногами», — написал интернет-пользователь.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял о полной готовности города к наступлению холодов и выпадению осадков. Несмотря на это, Северная столица уже больше месяца утопает в снегу, с крыш на людей падают сосульки, а автомобили стоят в километровых пробках. Жители города не раз жаловались в Сети на травмы и безалаберность коммунальщиков, но проблема так и осталась нерешенной.