Советский политик Хасбулатов раскритиковал слова Горбачева о возможности спасти СССР

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов выступил с критикой заявления экс-президента СССР Михаила Горбачева о возможности спасти страну от распада.

Как считает советский политик, именно Горбачев довел СССР до такого состояния, что Союз уже распадался.

«Повезло, что произошел путч, потому что если бы не это, его бы все обвиняли, что он разгромил Советский Союз. А теперь, видите, у него есть возможность говорить: "Нет, я бы сохранил, но мне помешали"», — сказал Хасбулатов в интервью «Газете.ру».

Горбачев полагает, что создание Содружества Советских Государств помогло бы сохранить СССР. По мнению Хасбулатова, единственным отличием этого проекта от соглашения СНГ стало бы наличие «бесправного президента», но этого не случилось.

Ранее Горбачев сказал, что решение покинуть пост президента СССР было единственным правильным в сложившейся ситуации. По его словам, время перед развалом страны выдалось особенно тяжелым.