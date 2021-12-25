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Журналист Бьюкенен призвал США принять предложение России по гарантиям безопасности

Политика
Журналист Бьюкенен призвал США принять предложение России по гарантиям безопасности

Белому дому следует со всей серьезностью рассмотреть предложения российской стороны по гарантиям безопасности, заявил журналист Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.

По его словам, Вашингтон не должен безапелляционно отклонять выдвинутые Россией предложения. Сначала необходимо внимательно изучить возможность договориться по каким-либо направлениям.

«США должны внимательно присмотреться, чтобы увидеть, нет ли каких-то вопросов, по которым возможен компромисс и по которым можно найти точки соприкосновения, чтобы разрешить украинский кризис», — говорится в статье.

Тем более в Вашингтоне признали, что в проекте гарантий безопасности есть пункты, по которым США готовы работать.

Ранее на Украине заявили, что для Киева не будет иметь значение возможное соглашение между Москвой и Вашингтоном. Украина также должна участвовать в переговорах.

#россия #сша #гарантии