Белому дому следует со всей серьезностью рассмотреть предложения российской стороны по гарантиям безопасности, заявил журналист Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.

По его словам, Вашингтон не должен безапелляционно отклонять выдвинутые Россией предложения. Сначала необходимо внимательно изучить возможность договориться по каким-либо направлениям.

«США должны внимательно присмотреться, чтобы увидеть, нет ли каких-то вопросов, по которым возможен компромисс и по которым можно найти точки соприкосновения, чтобы разрешить украинский кризис», — говорится в статье.

Тем более в Вашингтоне признали, что в проекте гарантий безопасности есть пункты, по которым США готовы работать.

Ранее на Украине заявили, что для Киева не будет иметь значение возможное соглашение между Москвой и Вашингтоном. Украина также должна участвовать в переговорах.