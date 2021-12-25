Подозреваемого в мошенничестве тульского депутата Бороненко заключили под стражу

Решением суда депутата Тульской городской Думы Александра Бороненко, подозреваемого в мошенничестве, отправили под арест, сообщила в субботу пресс-служба регионального управления СК России.

«Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении следователей.

Правоохранители задержали Бороненко днем в пятницу. Он подозревается в получении зарплаты за троих помощников, которые фактические не исполняли своих трудовых обязанностей. В итоге бюджету муниципального образования город Тула был причинен ущерб в особо крупном размере.