Лукашенко и Путин созвонились в преддверии встречи в Санкт-Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Белорусский лидер обсудил с Путиным программу мероприятий в Санкт-Петербурге на предстоящей встрече. Лукашенко намерен посетить Россию до конца этого года.

Президенты также затронули актуальные темы сотрудничества двух стран. В частности, речь шла о взаимодействии в оборонной сфере, уточнила пресс-служба Лукашенко.

Глава Белоруссии ранее провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили отношения двух государств.