«Неизвестные миссии». Боевой корабль Франции третьи сутки находится у побережья России

Французский боевой фрегат «Овернь» третьи сутки находится у берегов России, выполняя неизвестные миссии неподалеку от Крыма, сообщает портал Avia.pro. При этом Франция игнорирует требования России не допускать провокаций у территории РФ.

Отмечается, что корабль ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря еще 13 декабря — у него было несколько миссий возле побережья Румынии. Позже судно направилось в сторону российского полуострова и в сторону Одессы, к берегам Украины: уже 14 декабря его обнаружили моряки Черноморского флота.

Никаких комментариев со стороны французского руководства так и не поступало, однако незадолго до «визита» фрегата в воздушном пространстве возле Крыма оказались боевые самолеты ВС Франции.

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