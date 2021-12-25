Денег нет — пора в Россию. Лидер «Океана Ельзи» продал украинский национализм за 220 тысяч евро

Вокалист рок-группы «Океан Ельзи» и экс-председатель националистической украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук выступит на закрытой новогодней вечеринке у миллиардера Юрия Шефлера — владельца алкогольной компании SPI Group, входящего в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Как утверждает Страна.ua, гонорар Вакарчука за приватный концерт в новогоднюю ночь составит 220 тысяч евро. Отмечается, что это самое большое вознаграждение среди всех украинских звезд, выступающих для Шефлера.

В 2019 году музыкант, чья партия прошла в Верховную раду, возмутился тем, что «одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессора, а другие, напротив, активно гастролируют в России». Такие «двойные стандарты» навели Вакарчука на мысль о необходимости написать закон, в котором будут четко очерчены разрешенные и запрещенные практики в «сосуществовании с агрессором».

Pr Scr youtube.com / СЕГОДНЯ

Судя по всему, непоследовательной свою позицию музыкант не считает: вечеринка Шефлера будет проходить в доме олигарха в латвийской Юрмале, а не в России.

«Пора называть вещи своими именами. Люди, которые подрывают украинскую независимость и продают ее России, — предатели государства <…> Саботаж внутри страны надо прекращать. Это наш долг перед теми, кто проливает кровь на передовой», — комментировал Вакарчук в 2019 году инициативу своей партии сажать в тюрьму украинцев, ведущих переговоры с Россией.

В 2014 году Вакарчук активно поддержал «майдан», а до этого приветствовал «оранжевую революцию» 2005 года. Проевропейскую националистическую партию «Голос» он возглавил в 2019 году. Тогда же певец радикально высказывался о России в соцсетях, называя страну «противником», ведущим против Украины «горячую войну».

Два года назад партия «Голос» набрала около 6% голосов на выборах, получила 17 мандатов в Раде и ушла в оппозицию к правящей партии Владимира Зеленского «Слуга народа». Депутатское кресло Вакарчук занял ненадолго: как и в 2005 году, к парламентаризму музыкант охладел спустя год и покинул свой пост.

facebook.com / Святослав Вакарчук

Однако уход из политики не спас артиста от включения в санкционный список российского правительства наряду с экс-президентом Украины Петром Порошенко в сентябре прошлого года. Все его счета в российских банках были заблокированы. Также музыканту запрещено выводить деньги, заработанные в России, за ее пределы.

«Концертные выступления, российские поклонники, выступления на корпоративах — это деньги. И, как показывает практика, рано или поздно деньги у украинских артистов заканчиваются, и они едут в Россию. Ввод подобных санкций ограничил эти возможности», — заявляла ранее политолог Наталия Елисеева в комментарии «ПС».

Отметим, что бывшие коллеги по Верховной раде многовекторный подход звезды не оценили. Депутат Ян Кива подчеркивает, что поступок Вакарчука ярко демонстрирует истинную цену украинского национализма.

«Экс-руководитель националистической партии "Голос" будет обслуживать за 220 тысяч евро российского водочного миллиардера, развлекая его своими песнями. У меня вопрос: а куда делась вся ненависть к русскому? У любой истории есть своя цена. А у украинского национализма эта цена еще всегда и низкая. Все, что нужно знать об этих… идеологически пропитанных людях», — отметил Кива в Telegram.

Примечательно, что алкогольная компания россиянина Шефлера поставляет свою продукцию и на Украину: в местных супермаркетах SPI Group называют «брендом родом из Люксембурга».

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