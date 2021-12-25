Журналист Фридман назвал Овечкина кандидатом на звание лучшего игрока сезона

Журналист канадского издания Sportsnet Эллиотт Фридман вынес свою оценку выступлению капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

Фридман во время подкаста 32 Thought высказал мнение, согласно которому Овечкин претендует на звание лучшего игрока сезона несмотря на то, что пока не пройдена и половина всей дистанции.

«Он кандидат на "Харт Трофи". Знаю, что еще рано говорить — не сыграно и половины сезона, — но он очень хорошо смотрится в этой гонке за "Харт"», — высказался Фридман.

Трехкратный чемпион мира, 36-летний российский хоккеист Овечкин ранее пролонгировал контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на пять лет. В текущем сезоне НХЛ он занимает второе место по результативности с 22 голами в 31 встрече.