Познер усомнился в возможности сохранить СССР надолго

Российский журналист Владимир Познер заявил о невозможности сохранить СССР в 1991 году.

По словам ведущего, нет в истории ни одной империи, которая бы не распалась. Именно это и произошло с Советским Союзом, хотя его существование можно было бы ненадолго продлить. Договор о создании нового Союза стал бы отчаянной попыткой спасти империю, но это было бы временно, уверен он.

Сейчас на теме сохранения СССР многие спекулируют, приводя данные опросов, когда 72% населения проголосовали за спасение Союза. Как отметил Познер, результаты этих исследований являются лукавыми, так как стоило бы проводить их только среди так называемой титульной нации в каждой из республик, а не опрашивать лишь русских.

Также телеведущий раскрыл правду о причинах распада СССР. По его словам, вся система оказалась бессильной перед трудностями.

«Ведь люди жили все хуже и хуже: сплошной дефицит, нескончаемые очереди. Советский Союз импортировал зерно. Хотя когда-то Российская империя была крупнейшим экспортером зерна. Мяса нигде не было. Не могли даже ввести талоны кое-где, потому что их нечем было обеспечивать», — цитирует Познера Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявил, что его решение покинуть пост президента СССР было единственным правильным в сложившейся ситуации. По его словам, время перед развалом Союза выдалось особенно тяжелым.