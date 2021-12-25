Создатель мессенджера Signal развеял миф о конфиденциальности Telegram

Мокси Марлинспайк, основатель клиентского приложения для обмена мгновенными сообщениями Signal, раскрыл правду о мессенджере Telegram Павла Дурова.

По словам Марлинспайка, сообщения, отправленные через Telegram, хранятся на серверах приложения в исходной форме или в виде обычного текста, без какого-либо шифрования для защиты личных данных пользователей.

Основатель Signal отметил, что в этом отношении даже Facebook Messenger и WhatsApp гарантируют большую конфиденциальность, чем Telegram, так как они оба предлагают как минимум сквозное шифрование для всех текстовых сообщений, отправляемых через их платформы.

«Telegram обладает множеством привлекательных функций, но с точки зрения конфиденциальности и сбора данных нет худшего выбора», — отметил эксперт в Twitter.

Таким образом Марлинспайк имел ввиду, что мессенджер Дурова представляет собой открытое окно на серверы, где хранится история всех действий, которые пользователи когда-либо совершали на платформе. Пока официального ответа от Telegram или его создателя не поступало.