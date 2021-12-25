Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Киев не признает решение Москвы и Запада о нерасширении Североатлантического альянса, можно считать нездоровым. Таким мнением поделился политолог Андрей Манойло.

По словам эксперта, Украина хочет стать участником блока несмотря на то, что он отказался ее принимать. Манойло также рассказал, какого волшебства ждут от вступления в Альянс в Киеве: в какой-то момент страна решила, что после того, как она попадет в Североатлантический альянс, все беды и неудачи мгновенно исчезнут. Об этом он заявил во время разговора с «ПолитРоссией».

«Если они намерены идти в НАТО, несмотря ни на что, если для них это национальная идея, пусть дальше идут. Флаг в руки», – высказал политолог свою точку зрения.

Главным исполнителем всех надежд Украина, по мнению Манойло, выбрала именно Североатлантический альянс. Он уверен в том, что членство в НАТО является для киевской власти розовой мечтой, которой, как известно, не суждено сбыться.

Ранее сообщалось, что страны НАТО не собираются воевать за Украину. Таким мнением поделился российский сенатор Алексей Пушков.