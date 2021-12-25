Österreich: экс-канцлер Австрии Курц подписал рабочий контракт с частной фирмой в США

Недавно покинувший пост канцлера Австрии Себастьян Курц планирует работать в одной из частных компаний в Соединенных Штатах, сообщило издание Österreich.

По имеющимся данным, первый рабочий визит политика в США намечен на конец января предстоящего года. Контракт с частной фирмой был подписан перед католическим Рождеством. Сфера деятельности компании связана с инвестициями. Точное название организации не уточняется. Семья бывшего канцлера также переедет в США.

Ранее стало известно, что у Курца и его возлюбленной Сюзанны Тир родился ребенок. В связи с этим бывший канцлер сделал заявление об уходе из политической деятельности. Незадолго до этого он покинул пост главы федерального правительства на фоне расследования о его причастности к финансированию за счет государства заказных рейтингов.