Президент США Джо Байден ничего не теряет, если «сдает» российскому лидеру газопровод «Северный поток — 2». Об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко.

Украинский эксперт прокомментировал жертву Байдена на выборах в Конгресс США 2022 года. По словам политолога, ради победы демократов президент согласился на ввод «СП-2» в эксплуатацию.

«Байден ничего не теряет, если сдает Путину это направление, но возможно, получит несколько дополнительных процентов», — отметил Бондаренко в эфире интернет-канала UkrLife.

Политолог добавил, что для президента США очень важны промежуточные выборы в американский конгресс.

Российская сторона отмечала, что из-за роста цен на голубое топливо все отрасли экономики европейских стран пострадают. Предприятиям придется закрываться на фоне высоких тарифов.