Жители Петербурга пожаловались на коммунальщиков из-за укладки асфальта поверх снега

Горожане пришли в ужас от ремонта, который затеяли коммунальщики на Наличной улице в Петербурге. Рабочие решили уложить асфальт прямо поверх неубранного снега.

Жители Северной столицы обратили внимание, что подобный подход наглядно демонстрирует то, как службы города относятся к своим обязанностям. По словам очевидцев, такой ремонт долго не продержится — в асфальте останется вода, которая приведет к расширению покрытия, передает Федеральное агентство новостей.

При этом некоторые граждане отметили продуманную стратегию по борьбе с неубранным снегом. Пользователи соцсетей подчеркнули, что для петербургских коммунальщиков намного проще положить асфальт, чем убрать снежные завалы.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов ранее признал провал снегоуборочной кампании в городе. Градоначальник заявил, что жилищным и коммунальным службам Петербурга дали достаточно времени для того, чтобы справиться с последствиями снегопадов. Тем не менее, не все из них выполнили свои обязанности.