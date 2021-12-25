Барбара Брыльска объяснила свое нежелание пересматривать «Иронию судьбы»

Известная актриса Барбара Брыльска поделилась своим отношением к сыгранной ею роли Нади Шевелевой в новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Актриса театра и кино объяснила, почему не следует новогодней традиции пересматривать фильм Эльдара Рязанова.

«Зачем? Чтобы с высоты большого жизненного опыта подметить собственные актерские ошибки? Нет», – цитирует «Вечерняя Москва» знаменитую артистку.

Брыльска добавила, что ее расстраивает, что она, по сути, является для многих поклонников актрисой одной роли. По словам звезды, когда ее пригласили на съемки фильма, она была уже известной артисткой, и ее задела просьба Рязанова пройти сначала фотопробы вместо предложения самой роли сразу. По этой причине она рассматривала возможность отказа от проекта. Но в конечном итоге Брыльска все же сыграла роль в фильме, ставшем одним из символов Нового года.