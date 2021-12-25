The American Spectator включил Байдена в список номинантов на премию «Идиот года»

Американский журнал The American Spectator опубликовал список кандидатов для участия в уже ежегодной премии «Идиот года», которая разыгрывается среди политиков.

Журналист Итсу Диас поприветствовал своих читателей и с огромным удовольствием объявил старт состязания за премию «Идиот года-2021». На этот раз в списке кандидатов оказались 13 персон, в том числе президент США Джо Байден, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и другие. Диас призвал американцев смело голосовать за своих любимчиков, а также не стесняться и предлагать новые кандидатуры в комментариях под материалом.

Статья вызвала оживленную дискуссию. Некоторые пользователи Сети в шутку отметили, что борьба будет ожесточенной.

«Байден не может претендовать на премию "Идиот года", потому много лет назад он поместил себя в "Зал идиотской славы"», — отметил Sam Topeka.

«Хочу внести пояснение. Называть Байдена идиотом ни в коей мере не подразумевает нанесение обиды настоящим идиотам!» — иронично добавил Mookie Bauer Mookisha.

Стоит отметить, что Байден достаточно часто подвергается критике со стороны американцев. Дурная слава преследует его за любовь ко сну на официальных мероприятиях.